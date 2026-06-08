ЕС неожиданно готовится лишить Украину финансовой помощи: названа шокирующая причина

Украина может впервые столкнуться с риском потери части финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility из-за невыполнения двух ключевых реформ. Об этом стало известно из официального ответа Еврокомиссии по запросу "Радио Свобода".

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Как сообщили в Брюсселе, остаются невыполненными два этапа реформ, касающихся ранее выданных траншей. Спикер Еврокомиссии уточнил: "Есть два шага, связанных с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены в срок. Суммы, касающиеся этих траншей, приостановлены, то есть выплата еще не состоялась".

Речь идет о почти 300 миллионах евро, предусмотренных в четвертом транше, и более 380 миллионов евро в пятом транше. Именно из-за невыполнения этих обязательств средства не были предоставлены Украине.

Еврокомиссия также объяснила, какие конкретные шаги не были завершены. В рамках четвертого транша Украина должна была увеличить численность персонала Высшего антикоррупционного суда, являющегося важным элементом укрепления антикоррупционной системы. Что касается пятого транша, то речь идет о вступлении в силу законодательства по пересмотру деклараций добродетели судей и процедуры их проверки. Эти шаги критически необходимы для обеспечения прозрачности и доверия к судебной системе.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что такие приостановки не означают полной отмены помощи, а лишь временной блокировки до момента выполнения определенных реформ. Это сигнал для украинской власти, что международные партнеры ожидают конкретных результатов, прежде чем продолжить финансовую поддержку.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что одним из самых оперативных способов приблизить завершение войны может стать прекращение активных боевых действий вдоль нынешней линии столкновения с последующим переходом к переговорному процессу. В то же время он подчеркнул, что такой вариант не должен превратиться в обычную "заморозку конфликта", которая лишь отложит новый виток противостояния.