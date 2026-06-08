Киев окончательно потерял доверие ЕС: Брюссель готовит сверхжесткое наказание для Украины

Украина может впервые столкнуться с риском потери части финансовой помощи от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility из-за невыполнения двух ключевых реформ. Об этом стало известно из официального ответа Еврокомиссии по запросу "Радио Свобода".

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Как сообщили в Брюсселе, остаются невыполненными два этапа реформ, касающихся ранее выданных траншей. Спикер Еврокомиссии уточнил: "Есть два шага, связанных с 4-м и 5-м траншами, которые не были завершены в срок. Суммы, касающиеся этих траншей, приостановлены, то есть выплата еще не состоялась".

Речь идет о почти 300 миллионах евро, предусмотренных в четвертом транше, и более 380 миллионов евро в пятом транше. Именно из-за невыполнения этих обязательств средства не были предоставлены Украине.

Еврокомиссия также объяснила, какие конкретные шаги не были завершены. В рамках четвертого транша Украина должна была увеличить численность персонала Высшего антикоррупционного суда, являющегося важным элементом укрепления антикоррупционной системы. Что касается пятого транша, то речь идет о вступлении в силу законодательства по пересмотру деклараций добродетели судей и процедуры их проверки. Эти шаги критически необходимы для обеспечения прозрачности и доверия к судебной системе.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что такие приостановки не означают полной отмены помощи, а лишь временной блокировки до момента выполнения определенных реформ. Это сигнал для украинской власти, что международные партнеры ожидают конкретных результатов, прежде чем продолжить финансовую поддержку.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский считает, что одним из самых оперативных способов приблизить завершение войны может стать прекращение активных боевых действий вдоль нынешней линии столкновения с последующим переходом к переговорному процессу. В то же время он подчеркнул, что такой вариант не должен превратиться в обычную "заморозку конфликта", которая лишь отложит новый виток противостояния.