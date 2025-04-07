ЕС отказал в финансировании проекта "стены из дронов" на границе Литвы и Эстонии с Россией

Европейский Союз отказал Литве и Эстонии в финансировании строительства "стены из дронов" на границах с Россией и Беларусью. Об этом сообщил командующий Государственной пограничной службой Литвы Рустамас Любаевас, передает LRT.

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Пограничные службы Литвы и Эстонии подавали совместную заявку на получение финансирования, однако проект был отклонен еще в начале марта этого года.

В публикации отмечено, что общая стоимость "стены из дронов" оценивалась в 12 миллионов евро, из которых 4 миллиона должны были получить эстонцы, а остальные страны-участники проекта — по 2,5 миллиона евро.

Любаевас подчеркнул, что проект не отменен, и для его реализации будут искать альтернативные источники финансирования. Кроме того, планируется повторно подать заявку на денежные средства от Евросоюза.

Ранее The Telegraph сообщал, что НАТО разрабатывает стратегию борьбы с возможным российским вторжением в Балтийские страны. В этом контексте Эстония, Латвия и Литва работают над созданием Балтийской линии обороны.

Строительство продолжается быстрыми темпами, однако к его завершению могут уйти десятилетия.

Также в докладе датской разведки отмечается, что после прекращения или замораживания войны в Украине Россия сможет быстро перевооружиться для войны против НАТО.

Портал "Комментарии" писал, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об обострении ситуации на польско-белорусской границе из-за попыток мигрантов нелегально попасть в страну. Об этом сообщает Polsat News.

По словам главы оборонного ведомства, мигранты становятся все более агрессивными: они бросают камни, ветки, а также используют инструменты, в том числе болгарки, чтобы прорваться через пограничный забор.