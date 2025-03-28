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ЕС отклонил требование Путина и напомнил о его преступлениях

Европа не считает возможным введение внешнего управления в Украине

28 марта 2025, 21:20
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Марьян Ощановский

В Евросоюзе назвали российского диктатора Владимира Путина военным преступником в ответ на предложение о введении внешнего управления в Украине.

ЕС отклонил требование Путина и напомнил о его преступлениях

ЕС раскритиковал Путина. Фото из открытых источников

Прес-ссекретарь дипломатической службы ЕС Анитта Гиппер назвала слова Путина пропагандистскими заявлениями, отметив, что Путин – военный преступник.

"Факты говорят сами за себя: есть агрессор, а есть Украина, которая демонстрирует добрую волю к миру", — заявила Анитта Гиппер.

Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью поддержала позицию Анитты Гиппер. Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский был избран на демократических выборах.

"Пока народ Украины не требует выборов, никто не должен их предлагать", — подчеркнула Паула Пинью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. "Прекращение огня касается, как мы убеждены в наших разговорах с американской стороной, гражданского судоходства и портов. Это очень важно понимать. И также очень важно, что эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна резко снизить зависимость от США на фоне двусторонней торговой войны. "Очевидно, что США больше не является надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем возобновить элемент доверия, но пути назад не будет. Канаде необходимо значительно уменьшить зависимость от Штатов. Нам нужно будет переориентировать наши торговые отношения на другие страны. Канаде нужно будет делать вещи, которые раньше считались невозможными, со временем считались невозможными".



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Источник: https://www.europapress.es/
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