ЕС отреагировал на возможное признание Крыма российским

Для США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского Крыма территорией России, заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас.

ЕС не признает Крым российским. Фото из открытых источников

По ее словам, в таком случае Россия однозначно получит то, что хочет. Дипломатка заверила, что Европейский Союз никогда не признает Крым российским.

"Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", – подчеркнула Кая Каллас.

По ее мнению, США не исчерпали свои инструменты давления на Россию. Она выразила надежду, что Штаты все же займут более жесткую позицию по отношению к РФ.

"У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для давления на Россию. Они не использовали эти инструменты", – сказала дипломат.

Дипломатка также назвала объявленное Россией 30-часовое пасхальное перемирие уловкой, направленной на президента США Дональда Трампа.

"Россияне не соблюдали перемирие. Я имею в виду, что очевидно, что Россия играет во все эти игры, тянет время и не очень хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому они не демонстрируют никаких хороших знаков или доброй воли", — отметила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет адресованное РФ предложение прекратить удары по гражданской инфраструктуре. "Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и наиболее надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это автоматически будет гарантировать сохранение всей. – должно стать первым шагом к надежному и продолжительному миру", — заявил президент.