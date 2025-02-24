ЕС поддержал ключевой тезис Зеленского, против которого выступает Трамп

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Кравцев Сергей
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, относительно выборов в Украине содержат в себе российские нарративы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Во время подхода к СМИ Каллас прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".
В то же время, заявления Трампа в отношении Зеленского Каллас назвала "достаточно интересными".
Каллас отметила, что президент "Зеленский – избранный на свободных и честных выборах".
Читайте также на портале "Комментарии" — с января уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому вырос с 57 до 65%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
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