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ЕС поддержал ключевой тезис Зеленского, против которого выступает Трамп

В ЕС считают, что выборы в Украине во время войны проводить нельзя

24 февраля 2025, 11:14 comments1607
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Кравцев Сергей

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, относительно выборов в Украине содержат в себе российские нарративы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

ЕС поддержал ключевой тезис Зеленского, против которого выступает Трамп

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Во время подхода к СМИ Каллас прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

"Если посмотреть на месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, то понятно, что российский нарратив там очень сильно представлен", — подчеркнула Каллас.

В то же время, заявления Трампа в отношении Зеленского Каллас назвала "достаточно интересными".

"Эти высказывания достаточно интересны. Я имею в виду "диктатора". Сначала, когда я услышала об этом, то был уверен, что он (Трамп — ред.) ошибается и путает двух людей, потому что у Путина не было выборов, в России не было выборов 25 лет", — сказала топ-дипломат Евросоюза.

Каллас отметила, что президент "Зеленский – избранный на свободных и честных выборах".

"Во время войны нельзя проводить выборы. Многие страны имеют в своих конституциях такие пункты. Почему? Потому что на выборах вы всегда боретесь между собой, и это не в той ситуации, когда у вас есть фактически внешний враг, на котором вы должны сосредоточить свои силы", — пояснила она свою позицию относительно возможных выборов в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — с января уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому вырос с 57 до 65%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".




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