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ЕС поддержит Украину в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ: детали

Руководство ЕС приедет в Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ

сегодня, 15:18
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Кравцев Сергей

Президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировали визит в Киев на третью годовщину полномасштабной войны, 24 февраля. Как передает портал "Комментарии", в частности, Кошта об этом сообщил в своем X (Twitter).

ЕС поддержит Украину в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ: детали

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

"24 февраля исполнится третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Я решил по этому случаю приехать в Киев, вместе с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы подтвердить нашу поддержку героического украинского народа и демократически избранного президента Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

Таким образом Кошта косвенно ответил на заявления Трампа о "Зеленском-диктаторе".

Из сообщения Кошты следует, что решение о визите было принято в последние дни – он вдобавок извинился перед лидером африканской страны Кот-д'Ивуар и руководством ЮНЕСКО за то, что из-за изменения его планов пришлось перенести мероприятие, которое планировалось на эту дату.

В этот же день планирует приехать в Киев премьер Испании Педро Санчес.

Отметим, ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет организовать в Киеве встречу с лидерами стран-партнеров. Ее запланировали на 24 февраля – годовщину полномасштабного вторжения россиян.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине и странам Европы необходима единая внешняя политика — скоординированная дипломатия. Таким образом, окончание войны может стать первым общим успехом такой внешней политики. 

"Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность. От Испании до Финляндии, от Великобритании до Польши, от Вашингтона до Токио", — добавил президент.




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