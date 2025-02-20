ЕС поддержит Украину в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ: детали

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Кравцев Сергей
Президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировали визит в Киев на третью годовщину полномасштабной войны, 24 февраля. Как передает портал "Комментарии", в частности, Кошта об этом сообщил в своем X (Twitter).
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Таким образом Кошта косвенно ответил на заявления Трампа о "Зеленском-диктаторе".
Из сообщения Кошты следует, что решение о визите было принято в последние дни – он вдобавок извинился перед лидером африканской страны Кот-д'Ивуар и руководством ЮНЕСКО за то, что из-за изменения его планов пришлось перенести мероприятие, которое планировалось на эту дату.
В этот же день планирует приехать в Киев премьер Испании Педро Санчес.
Отметим, ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет организовать в Киеве встречу с лидерами стран-партнеров. Ее запланировали на 24 февраля – годовщину полномасштабного вторжения россиян.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине и странам Европы необходима единая внешняя политика — скоординированная дипломатия. Таким образом, окончание войны может стать первым общим успехом такой внешней политики.
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