Чиновники Европейской комиссии отказались от идеи включить запрет импорта российского сжиженного природного газа в рамках пакетов санкций против России, пишет агентство Reuters.

ЕС отказался от санкций против РФ. Фото из открытых источников

По словам собеседников издания, в Еврокомиссии решили не настаивать на санкциях против российского СПГ из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности альтернативных источников газа.

Один из европейских чиновников заявил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций на фоне торговых переговоров с США.

Еврокомиссия и правительства стран-членов также опасаются создания новой зависимости от США – третьего по величине поставщика газа в ЕС после России и Норвегии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут быть вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил диктатор РФ Владимир Путин. "Запуск новых проектов сократился на 23% по отношению к предыдущему году. У застройщиков растут долги, что чревато устойчивостью бизнеса, вплоть до выхода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно отразиться на всей экономике", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия активизировала наступательные действия в Сумской области, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах, считает заместитель Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин. "Эта ситуация очевидно влияет на настроения украинцев и на переговорные позиции. Сегодня все пытаются добиться более выгодных позиций в переговорах. Иметь контроль даже над маленькой частью Сумской области будет большим преимуществом на стороне врага", — добавил он.