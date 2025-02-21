ЕС пойдет на отчаянный шаг ради Украины: на что может рассчитывать Киев

Украина получит новый крупный пакет военной помощи от Европейского Союза, который станет мощным сигналом поддержки со стороны Европы для украинского народа. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает The Guardian.

Евросоюз. Фото: 24 Канал

Отвечая на вопрос о планах ЕС по поддержке Украины, Кубилюс подчеркнул, что позиция Европейского Союза "очень четкая".

Еврокомиссар отметил, что Европа стремится достичь мира через силу.

"Мы обсуждаем все возможности для того, чтобы быстро передать очень сильный сигнал как украинцам, так и всему миру, что мы стоим бок о бок с Украиной", — отметил Кубилюс.

Хотя он и вспомнил "слухи" о сумме помощи, еврокомиссар отказался разглашать цифры во избежание спекуляций. Однако он подтвердил, что новый пакет помощи будет представлен 24 февраля, в день третьей годовщины войны.

"Надеюсь, что этот пакет станет важным жестом на празднование годовщины войны", — добавил он.

Ранее Politico сообщало о подготовке крупного пакета военной помощи для Украины от ЕС на сумму не менее 6 млрд евро. В пакет могут войти более 1,5 миллионов артиллерийских снарядов, а также системы противовоздушной обороны.

По словам двух неназванных дипломатов, эта сумма является отправной точкой и стоимость пакета может возрасти до 10 миллиардов евро, если страны ЕС найдут дополнительные ресурсы.

Портал "Комментарии" уже писал, что Европейский Союз не намерен отменять санкции против России за ее агрессию в отношении Украины, даже если США пойдут на этот шаг. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и производительности, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам 18 февраля 2025 года в Брюсселе.