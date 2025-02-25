ЕС предлагает Украине свое соглашение о полезных ископаемых: в чем разница между соглашением с США

Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что Европейский Союз предложил Украине собственное взаимовыгодное соглашение по поводу украинских полезных ископаемых, в частности редкоземельных металлов.

ЕС предлагает Украине свое соглашение о полезных ископаемых

Как пишет Politico, пока США и Украина не могут договориться о соглашении по природным ресурсам, ЕС сделал конкурентное предложение, которое было представлено в Киеве в третью годовщину от полномасштабного вторжения РФ.

"21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, Украина может обеспечить во взаимовыгодном партнерстве", — сказал Сежурное.

По его словам, в противоположность соглашению, которое предлагает президент США Дональд Трамп, предложение Европейского Союза предусматривает выгоду от сотрудничества для обеих сторон.

"Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, состоит в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным", — подчеркнул еврокомиссар.

Однако детали соглашения, предложенного ЕС, остаются неизвестными.

Напомним, что Трамп активно настаивает на подписании соглашения и заявляет, что таким образом Украина должна компенсировать США помощь в 300-500 млрд долларов, несмотря на то, что США оказывали Киеву грантовую помощь на сумму около 120 млрд долларов.

Зеленский отреагировал на заявления Трампа и пояснил, что не будет подписывать соглашение, по условиям которого деньги "придется отдавать 10 поколениям украинцев".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон объяснил, как США должны возвращать деньги, которые прислали Украине.

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