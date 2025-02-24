ЕС предлагает ускорить вступление Украины: названа конкретная дата членства

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает ускорить процесс вхождения Украины в Европейский Союз. По его словам, Украина может стать членом ЕС 1 января 2030 года.

ЕС предлагает ускорить вступление Украины

Гитана Науседа на пленарном заседании форума "Поддержи Украину" в Киеве рассказал о возможности Украины стать членом Европейского Союза через 5 лет. По его словам, европейцы должны взять на себя ответственность без промедления и проявить лидерство.

"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030", — сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что открытие первых переговоров по первому кластеру для членства Украины в Евросоюзе можно сделать уже в ближайшие недели. По его словам, нужно сделать "путь Украины в ЕС неотвратимым".

Кроме того, литовский лидер также призвал принять Украину в НАТО.

"Это самый лучший и наиболее эффективный, и долгосрочный, и самый дешевый вариант. Этот вариант должен оставаться на столе, чтобы усилить позицию Украины за столом переговоров", — добавил Науседа.

24 февраля, в третью годовщину со дня полномасштабного вторжения России в Украину, в Киеве проходит саммит с участием европейских лидеров и президента Владимира Зеленского под названием "Поддерживай Украину".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп отверг идею членства Украины в НАТО как части мирных переговоров. Поэтому президент Владимир Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Лавров заявил о готовности России вести переговоры с ЕС и Украиной по прекращению войны, однако назвал условие.