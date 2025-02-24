ЕС предлагает ускорить вступление Украины: названа конкретная дата членства

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Slava Kot
Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает ускорить процесс вхождения Украины в Европейский Союз. По его словам, Украина может стать членом ЕС 1 января 2030 года.
ЕС предлагает ускорить вступление Украины
Гитана Науседа на пленарном заседании форума "Поддержи Украину" в Киеве рассказал о возможности Украины стать членом Европейского Союза через 5 лет. По его словам, европейцы должны взять на себя ответственность без промедления и проявить лидерство.
Президент Литвы отметил, что открытие первых переговоров по первому кластеру для членства Украины в Евросоюзе можно сделать уже в ближайшие недели. По его словам, нужно сделать "путь Украины в ЕС неотвратимым".
Кроме того, литовский лидер также призвал принять Украину в НАТО.
24 февраля, в третью годовщину со дня полномасштабного вторжения России в Украину, в Киеве проходит саммит с участием европейских лидеров и президента Владимира Зеленского под названием "Поддерживай Украину".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп отверг идею членства Украины в НАТО как части мирных переговоров. Поэтому президент Владимир Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО.
Также "Комментарии" писали, что Лавров заявил о готовности России вести переговоры с ЕС и Украиной по прекращению войны, однако назвал условие.
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