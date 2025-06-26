ЕС предложит Молдове членство быстрее Украины: озвученная неожиданная причина

Европейский Союз откроет первый переговорный кластер с Молдовой 4 июля на саммите "ЕС — Молдова" в Кишиневе. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, слова которого приводит Еврокомиссия.

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По его информации, старт переговоров начнется с раздела "Фундаментальные ценности", который является частью 33 тематических направлений, входящих в переговорный процесс для стран-кандидатов. Этот шаг демонстрирует реальное продвижение Молдовы по пути к членству в Евросоюзе.

Молдова подала заявку на вступление в ЕС весной 2022 года почти одновременно с Украиной. В течение длительного времени оба государства синхронно проходили этапы приближения к ЕС. Однако сейчас пути стран расходятся: если Молдова переходит к конкретным переговорным разделам, то у Украины временная пауза.

Причиной задержки запуска переговорных кластеров с Киевом стала позиция Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан, открыто выступающий против евроинтеграции Украины, инициировал внутренний референдум, чтобы показать негативное отношение венгров к ее членству. Хотя участие в голосовании приняло только 27% населения, Орбан собирается использовать результаты (где 95% высказались "против") в качестве аргумента на саммите Европейского совета 26-27 июня в Брюсселе.

"Комментарии" уже писали, что 26 из 27 стран-членов Европейского Союза высказались в поддержку вступления Украины в ЕС — единственной блокирующей процесс остается Венгрия. Президент Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что срыв открытия переговорного "Кластера основы" станет негативным сигналом для Украины, ежедневно страдающей от обстрелов.