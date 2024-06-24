ЕС расширил запрет для России: о чем идет речь

В новом пакете санкций против России, о принятии которого стало известно в понедельник, 24 июня, содержится расширение запрета на полеты над территорией Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Как отметили в Совете ЕС, запрет на посадку на территории ЕС, взлет с нее и пролет над ней теперь распространяется и на воздушные суда, летающие вне расписания, если место и время взлета или посадки, например, во время полета к месту отпуска или на деловую встречу, фактически определяют российские физические или юридические лица, структуры или органы.

Кроме того, по запросу уполномоченных органов стран ЕС операторы обязаны предоставлять им информацию о рейсах, следующих вне расписания, включая сведения о владельцах воздушных судов и, возможно, их пассажирах.

Новый санкционный пакет также предусматривает расширение запрета на перевозку товаров автотранспортом на территории ЕС, включая транзитные перевозки, на перевозчиков из ЕС, от 25% доли в которых принадлежит российским физическим или юридическим лицам.

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Отмечается, что после визита Путина в приграничных регионах Китая были созданы специально уполномоченные банки, которые позволяют российским фирмам открывать счета нерезидентов. Этот шаг стал более важным после того, как против шанхайского филиала российского ВТБ банка были введены санкции. Что привело к сужению возможностей российско-китайской торговли, ведь это был единственный филиал российского банка в Китае.

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