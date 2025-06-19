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ЕС разрешил странам Европы покупать российский газ

Сербии и другим странам Европы разрешено покупать российский газ, но ЕС наложил ограничения на реэкспорт ресурса в страны Евросоюза.

сегодня, 16:33
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Slava Kot

Европейский Союз подтвердил, что не запрещает странам, не являющимся его членами, в частности Сербии, импортировать российский газ для собственных нужд. Однако в Еврокомиссии подчеркивают, что реэкспорт этого газа в государства-члены ЕС подпадает под запрет, например нельзя транспортировать газ с РФ в Венгрию.

ЕС разрешил странам Европы покупать российский газ

Анна-Кайса Итконен. Фото из открытых источников

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе 19 июня объяснила, запрещает ли ЕС Сербии покупать российский газ. По ее словам, Сербия может импортировать российский газ для собственного потребления, но не для рынка Европейского Союза.

"Российский газ, предназначенный для третьих стран, не подпадает под поэтапный отказ или запрет... Российский газ, предназначенный для стран ЕС, подпадает. Следовательно, регулирование не распространяется на Сербию", — рассказала Итконен.

Сербия не является членом Европейского Союза, хотя имеет статус страны-кандидата. Следовательно, на нее не распространяется политика ЕС относительно постепенного отказа от импорта российского газа, который был введен после начала полномасштабной войны России против Украины. По словам Итконен, ограничения касаются только стран-членов ЕС и не накладываются на третьи страны, которые могут покупать российский газ.

Итконен подчеркнула, что в случае, если российский газ будет реэкспортирован из Сербии в Венгрию или другую страну блока, то таможенные органы стран ЕС должны будут тщательно проверять происхождение энергетического ресурса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский Союз не намерен возвращаться к импорту российского газа. Запрет будет использоваться также после окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС ждут мирного соглашения РФ и Украины.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/06/19/7214133/
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