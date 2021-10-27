ЕС штрафует Польшу: сколько стоит неуступчивость

Агентство BBC News сообщает о вердикте Высшего суда ЕС относительно позиции польских чиновников.

Польское правительство сопротивляется рекомендациям Европейского Союза - фото из сети

Польша должна ежедневно платить один миллион евро – решение Высшего суда Европейского Союза. Причина решения – польская судебная реформа и деятельность Конституционного суда.

Конфликт обострился с июля 2021 г., когда Европейский суд ЕС издал решение, согласно которому в Польше должны немедленно ликвидировать дисциплинарные палаты для судей. По мнению европейцев, они ослабляют независимость польской Фемиды.

Правительство страны между тем настаивало, что данный институт необходим для борьбы с советским наследием. Премьер-министр объявил, что он будет закрыт, но лишь тогда, когда завершит рассмотрение открытых дел. Между тем, Конституционный суд принял решение о превосходстве польских законов над законами ЕС.

Брюссель обратился в люксембургский Европейский суд на прошлой неделе. Размышления длились недолго – с 26 октября 2021 г. Польша ежедневно должна платить один млн евро до тех пор, пока не будет восстановлен примат права ЕС: полностью остановится работа палаты или будет принято окончательное решение по ее судьбе. Дополнительное наказание: задержка с одобрением 57 млрд. евро для помощи в борьбе с последствиями пандемии. Кроме того, Польша имеет еще один штраф: 500 тыс. евро в день – наказание за незакрытие угольной шахты и электростанции на границе Германии и Чехии.

Граждан Польши опросили, как они оценивают спор своего правительства с ЕС. Голоса разделились следующим образом: почти 41% опрошенных говорят, что нужно согласиться с требованиями Брюсселя, почти 33% — склонны к компромиссу. Между тем, в качестве штрафов за нарушение тех или иных положений законодательства ЕС Варшава должна уже сейчас выплачивать полтора миллиона евро в день.

Издание "Комментарии" напоминает о споре между премьер-министром Польши и Главой Еврокомиссии в Европейском парламенте. Прочитать подробности можно по ссылке .





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