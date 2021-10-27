logo

BTC/USD

58938.69

ETH/USD

3987.55

LTC/USD

184.15

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС штрафует Польшу: сколько стоит неуступчивость
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС штрафует Польшу: сколько стоит неуступчивость

Спор между Польшей и Европейским Союзом продолжается, к конфликту подключился Европейский суд

сегодня, 21:46
Автор:

Елена Бурдейная
Поделитесь публикацией:

Агентство BBC News сообщает о вердикте Высшего суда ЕС относительно позиции польских чиновников.

ЕС штрафует Польшу: сколько стоит неуступчивость

Польское правительство сопротивляется рекомендациям Европейского Союза - фото из сети

Польша должна ежедневно платить один миллион евро – решение Высшего суда Европейского Союза. Причина решения – польская судебная реформа и деятельность Конституционного суда.

Конфликт обострился с июля 2021 г., когда Европейский суд ЕС издал решение, согласно которому в Польше должны немедленно ликвидировать дисциплинарные палаты для судей. По мнению европейцев, они ослабляют независимость польской Фемиды.

Правительство страны между тем настаивало, что данный институт необходим для борьбы с советским наследием. Премьер-министр объявил, что он будет закрыт, но лишь тогда, когда завершит рассмотрение открытых дел. Между тем, Конституционный суд принял решение о превосходстве польских законов над законами ЕС.

Брюссель обратился в люксембургский Европейский суд на прошлой неделе. Размышления длились недолго – с 26 октября 2021 г. Польша ежедневно должна платить один млн евро до тех пор, пока не будет восстановлен примат права ЕС: полностью остановится работа палаты или будет принято окончательное решение по ее судьбе. Дополнительное наказание: задержка с одобрением 57 млрд. евро для помощи в борьбе с последствиями пандемии. Кроме того, Польша имеет еще один штраф: 500 тыс. евро в день – наказание за незакрытие угольной шахты и электростанции на границе Германии и Чехии.

Граждан Польши опросили, как они оценивают спор своего правительства с ЕС. Голоса разделились следующим образом: почти 41% опрошенных говорят, что нужно согласиться с требованиями Брюсселя, почти 33% — склонны к компромиссу. Между тем, в качестве штрафов за нарушение тех или иных положений законодательства ЕС Варшава должна уже сейчас выплачивать полтора миллиона евро в день.

Издание "Комментарии" напоминает о споре между премьер-министром Польши и Главой Еврокомиссии в Европейском парламенте. Прочитать подробности можно по ссылке .



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-59064883
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!