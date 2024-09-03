ЕС снова проигнорировал беспокойство Венгрии: о чем речь

Санкции Украины в отношении российской компании "Лукойл", по оценке Европейской комиссии, не угрожают энергетическим потокам в Венгрию. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Politico" заявил представитель Европейской комиссии по вопросам торговли Олоф Гилл.

ЕС и Венгрия. Фото: из открытых источников

В Еврокомиссии говорят, что Венгрия все еще получает столько же топлива, сколько она получала до введения санкций против "Лукойла", и призвала ее и Словакию предоставить больше информации, если они хотят получить помощь ЕС.

"До сих пор мы не наблюдали никакого уменьшения потоков нефти в Венгрию после введения украинских санкций", – отметил еврокомиссар.

Стоит отметить, в середине июля месяца Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти компании "Лукойл". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС.

Европейская комиссия после изучения ситуации с прекращением транзита нефти российского "Лукойла" через Украину констатировала, что оснований беспокоиться из-за энергетической безопасности Словакии и Венгрии нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину в июле 2024 года оставался в пределах нормы, несмотря на украинские санкции против Лукойла. Об этом пишет "Bloomberg".

Издание отмечает, другая российская компания заменила большую часть лукойловских баррелей.

Источник Bloomberg на нефтяном рынке рассказал, что Россия в июле экспортировала 436 000 тонн сырой нефти в Венгрию и примерно 356 000 тонн – в Словакию. Это даже больше, чем в июне (когда нефтеперерабатывающие заводы MOL в этих странах находились на ежегодном обслуживании), и на том же уровне, что и в июле 2023 года.

Лукойл действительно прекратил поставки в июле, но его объемы взяла на себя Татнефть, сказал собеседник.



