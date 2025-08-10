ЕС собирает срочную встречу из-за возможного соглашения Трампа и Путина по Украине

Европейский Союз готовится к внеочередным дипломатическим консультациям из-за опасений, что предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным могут состояться без участия Украины и ЕС.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

10 августа глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что любая договоренность между США и Россией об окончании войны в Украине должна включать как украинскую сторону, так и европейских партнеров.

"США могут заставить Россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы", – сказала Каллас.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Содержание и повестка переговоров официально не раскрываются, однако дипломатические круги опасаются, что стороны могут обсуждать территориальные уступки или другие условия, которые будут исключать Украину из процесса. Это вызвало беспокойство среди европейских лидеров, настаивающих, что вопрос украинского суверенитета не может решаться "за закрытыми дверями" без участия подвергшегося агрессии государства.

Каллас подчеркнула, что международное право четко определяет, что все временно оккупированные территории являются частью Украины, а какое-либо соглашение не должно создавать условий для новой агрессии со стороны Москвы.

"Соглашение не должно создавать трамплин для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы", – добавила Каллас.

11 августа министры иностранных дел стран-членов ЕС соберутся для срочного обсуждения дальнейших шагов. Ожидается, что в повестке будет не только украинский вопрос, но и ситуация в Газе, которая также остается критической.

