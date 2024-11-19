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ЕС собирается перейти еще одну «красную линию»: какую «свинью» подсунут Кремлю

В ЕС готовятся использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины

19 ноября 2024, 18:23
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Ткачик Олеся

Европейский Союз намерен использовать 1,4 миллиарда евро, полученных из замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передает Укринформ.

ЕС собирается перейти еще одну «красную линию»: какую «свинью» подсунут Кремлю

Борис Писториус

Писториус заявил, что эти военные материалы будут доставлены Украине до конца 2024 года, а в начале 2025 года ожидается дополнительная военная помощь на сумму 1,9 миллиарда евро.

Также министр отметил, что ЕС практически завершил реализацию инициативы по передаче Украине миллиона артиллерийских снарядов. По его словам, треть издержек в рамках этой программы профинансировала Германия.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Украина уже получила обещанный миллион боеприпасов, а к концу зимы ЕС подготовит еще 75 тысяч украинских военных.

При этом известно, что в 2024 году министерша финансов США Джанет Йеллен отметила, что страны G7 могут предоставить Украине многомиллиардный кредит, использовав проценты от замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. В начале июня представитель Минфина США Брент Нейман сообщил о прогрессе в договоренностях о помощи Украине на средства прибыли от российских активов. Затем в Елисейском дворце заявили, что лидеры G7 достигли соглашения о передаче замороженных российских активов Украине.

Вместе с тем, в Кремле заявляли, что их активы являются еще одной "красной линией" и если их передадут Украине, то ЕС должен ждать ответных действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад перешел еще одну "красную линию", позволил Украине бить вглубь России. Такой удар ВСУ нанесли по Брянской области. Теперь в России угрожают Западу "страшным ответом".




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3928852-es-vikoristae-14-milarda-iz-zamorozenih-aktiviv-rf-dla-vijskovi-zakupivli-dla-ukraini-pistorius.html
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