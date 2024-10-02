ЕС согласовал против РФ новый режим санкций: в чем их уникальность

Послы Евросоюза 2 октября согласовали новый режим санкций, ориентированный на российские гибридные угрозы. Как передает портал "Комментарии", об этом в X (Twitter) сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, что механизм вступит в силу на следующей неделе.

"Новый механизм санкций ЕС против гибридных действий России одобрен послами стран-членов Евросоюза", – сообщил Джозвяк.

Ранее журналист информировал, что в ЕС сначала хотели ввести общий режим санкций, но в результате согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Пока что в нем нет имен, но они будут добавлены в будущем.

ЕС ввел против России большое количество санкций в ответ на ее вторжение в Украину. Эти санкции охватывают различные сферы и направлены на то, чтобы оказать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.

Санкции охватывают финансовое, энергетическое, торговое, транспортное, визовое и персональное направления.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные страны ввели санкции против России, чтобы ограничить доступ к роскоши и некоторым товарам, но оказывается, что россияне все еще могут покупать дорогие авто из Европы. Согласно данным Sky News, хотя прямые продажи автомобилей в Россию запрещены, они все равно попадают туда через соседние страны, особенно через Грузию.

Схема привлекает несколько стран: например, Великобритания крупными партиями отправляет автомобили в Азербайджан, который, в свою очередь, поставляет их в Грузию, откуда они уже попадают в Россию.

По информации Sky News, автомобили поначалу везут на границу, где их оставляют на стоянках до тех пор, пока все документы не будут оформлены. В Грузии есть запреты на прямую отправку авто в Россию, но найдено много лазейок. К примеру, машины можно официально зарегистрировать в Армении, и только потом они отправляются в Россию через пункт пропуска "Ларс". Водителям иногда советуют говорить, что они просто перевозят авто через Россию в Кыргызстан.



