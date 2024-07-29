ЕС уже готовится к президентству Трампа: какие шаги будет предпринимать блок

Брюссель разрабатывает двухэтапную торговую стратегию для борьбы с Дональдом Трампом. Ему предложат сделку, если он выиграет второй президентский срок, и целенаправленные ответные меры, если он введет карательные пошлины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, чиновники ЕС считают подход "пряника и кнута" лучшим ответом на обещание Трампа ввести минимальные тарифы в размере 10%, что может сократить экспорт ЕС примерно на 150 миллиардов евро в год.

Переговорщики планируют обратиться к команде Трампа после победы на выборах, но до вступления в должность, чтобы обсудить, какие американские товары ЕС мог бы закупать в больших количествах. Если переговоры об улучшении торговли не увенчаются успехом и Трамп введет более высокие тарифы, торговый департамент Еврокомиссии составляет списки импортных товаров, которые обложат пошлинами в размере 50% и более.

Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис отметил, что он надеется, что обе стороны смогут избежать повторения "конфронтации" прошлых лет. Он призвал к "совместному подходу" и заявил, что Брюссель открыт для "целевых сделок" по сокращению дефицита в торговле товарами на сумму 156 миллиардов евро.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС импортирует большие объемы сжиженного природного газа, чтобы заменить поставки из Москвы. Дефицит США при президенте Джо Байдене остается стабильным и в 2023 году достигнет 156 миллиардов евро.

Однако чиновники ЕС предупреждают, что существенно увеличить экспорт из США сложно, поскольку он менее ценен, чем экспорт из ЕС. Доминируют сырьевые товары, в то время как основными статьями экспорта ЕС являются фармацевтика, авто, дорогие продукты питания и напитки, как шампанское.

Экономика ЕС также растет чуть менее чем в два раза быстрее, чем экономика США, что снижает спрос.

Главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус недавно предсказал, что тарифная война нанесет больший ущерб ЕС, чем США. Она обойдется в 1% ВВП ЕС по сравнению с 0,5% ВВП США. Однако она также увеличит инфляцию в США на 1,1% по сравнению с 0,1% в ЕС.

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