ЕС вступает в войну с Россией: где ждать открытия нового фронта

Европейские страны ведут переговоры о масштабных задержаниях нефтяных танкеров РФ в Балтийском море. В настоящее время разрабатывается новое законодательство, чтобы придать этим мерам юридический вес. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Politico.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что финские власти захватили танкер Eagle S в декабре в ходе широкомасштабной операции, подозревая, что оно повредило подводную линию электропередачи, соединяющую Эстонию с Финляндией. Задержание судна, перевозившего 100 тысяч баррелей нефти из Санкт-Петербурга, стало моментом открытия нового фронта в тайной войне между Россией и Западом.

По данным источников Politico, рассматриваемые предложения включают использование международного права для ареста судов по экологическим или пиратским причинам. Если это не удастся, страны могут действовать самостоятельно, совместно вводя новые национальные законы для задержания большего количества судов в более дальних морских зонах.

"Почти 50 процентов подсанкционной торговли [российской морской нефтью] проходит через Финский залив", — сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, есть экологические угрозы, "есть атаки на нашу подводную инфраструктуру".

"Теперь вопрос в том… что мы можем сделать с этими кораблями?" — сказал он Politico. "Мы не можем заблокировать все море, но мы можем контролировать больше… Есть много возможностей".

Переговоры иллюстрируют растущее разочарование Европы тем, что Россия продолжает транспортировать свою нефть и уклоняться от западных санкций, полагаясь на постоянно растущий "теневой флот" — стареющие суда с неясными владельцами и неизвестной страховкой.

Поступая так, Москва смогла сохранить ключевой спасательный круг для своих военных усилий в Украине, учитывая, что нефть и газ приносят Кремлю около половины доходов. И все это происходит прямо под носом у Европы, на ее собственных водных путях.

Растущее число инцидентов порождает необходимость преследовать танкеры, безнаказанно плавающие в европейских водах, — и не только с помощью санкций, которые оказались слишком уязвимыми.

"Мы становимся свидетелями того, что… существуют некоторые пути отступления" в западных санкциях против России, заявил Politico министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. "Вот почему меры противодействия теневому флоту действительно помогли бы достичь результатов, которых мы не способны достичь с помощью режима санкций".

По словам чиновников и дипломатов, в дополнение к поступающим предложениям ЕС о внесении в черный список 74 танкеров теневого флота страны Северной Европы и Балтии по отдельности обсуждают, как они могут законным образом начать арестовывать больше судов, связанных с Россией.

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