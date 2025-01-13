ЕС выделил €148 млн для Украины: почему часть этих денег уйдет в Молдову

Европейский Союз объявил о новом гуманитарном пакете помощи для Украины на сумму €148 миллионов, который будет направлен на поддержку наиболее уязвимых граждан. Помощь будет охватывать важные сферы, такие как медицинское обеспечение, еда, укрытие и защита во время зимы. Это финансирование станет частью масштабной стратегии ЕС по оказанию гуманитарной поддержки в Украине и Молдове. Об этом идет речь на официальном сайте Европейского Союза.

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Европейская Комиссия анонсировала новый финансовый пакет для Украины на сумму 148 миллионов евро, что станет частью беспрецедентной гуманитарной поддержки на фоне войны. С начала конфликта России против Украины, ЕС уже выделил более 1,1 миллиарда евро на различные гуманитарные проекты, направленные на поддержку пострадавших.

Из новой суммы €140 миллионов будут использованы для срочных гуманитарных мероприятий в Украине, включая предоставление пищи, укрытий, чистой воды, медицинской помощи и зимней защиты. Особое внимание будет уделено наиболее пострадавшим регионам на востоке и юге страны.

Дополнительно €8 миллионов направлены на гуманитарные проекты в Молдове, где будут поддержаны украинские беженцы и местные общины, в частности, через предоставление денежной помощи, доступ к важным услугам, таким как здравоохранение и образование, а также психологическую поддержку.

Комиссар ЕС по вопросам готовности, управления кризисами и равенства Хаджа Лахбиб уже прибыла в Украину для усиления гуманитарной помощи. Во время визита она планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками, чтобы обсудить актуальные гуманитарные проблемы и стратегию распределения помощи. Кроме того, Лахбиб посетила центр медицинской эвакуации в Ряшеве, который помогает вывозить критически больных пациентов из Украины в европейские больницы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят до выборов в Бундестаг выделить около трех миллиардов евро на поставку оружия Украине. Однако, с большой вероятностью, этому сопротивляется ведомство федерального канцлера Олафа Шольца.