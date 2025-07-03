ЕС выразил категорический ультиматум Китаю из-за войны в Украине: что известно

Европейский Союз направил Пекину четкое предупреждение о возможных последствиях поддержки российской войны против Украины. Как сообщает Reuters, об этом заявила новая глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, состоявшейся в Брюсселе.

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Во время переговоров Каллас подчеркнула, что сотрудничество китайских компаний с российским оборонным сектором представляет серьезную угрозу безопасности всей Европы. Она призвала китайскую сторону как можно быстрее прекратить любые формы материальной помощи, прямо или косвенно укрепляющие военно-промышленный комплекс РФ.

Кроме того, европейская дипломат обратилась в Китай с просьбой поддержать инициативу полного и безоговорочного прекращения боевых действий в Украине и способствовать достижению справедливого и длительного мира.

Несмотря на официальные заявления Пекина об отсутствии военной поддержки Москвы, в ЕС заявляют, что китайские компании поставляют ключевые комплектующие для производства российских дронов и другого вооружения, применяемого против Украины.

Помимо темы войны участники встречи обсудили роль Китая в уменьшении напряжения на Ближнем Востоке. Брюссель призвал Пекин использовать свое экономическое влияние, в частности, как крупнейший покупатель иранской нефти, чтобы надавить на Тегеран и способствовать переговорам по иранской ядерной программе.

Как уже писали "Комментарии", на фоне снижения объемов военной поддержки со стороны США, Украина меняет свой подход к получению вооружения. По информации издания Politico, Киев рассматривает возможность предложить Вашингтону новую схему – позволить европейским странам закупать американское вооружение за собственные средства с последующей передачей его Украине.