ЕС высказал последнее предупреждение Китаю из-за РФ: к чему готовиться Пекину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что безопасность Европы больше не изолирована — она напрямую связана с событиями в индо-тихоокеанском регионе. По ее мнению, в современных условиях сотрудничество между демократическими партнерами является критически важным.

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Выступая накануне дебатов по политике ЕС в отношении Китая, фон дер Ляен подчеркнула, что постоянная поддержка Москвы со стороны Пекина создает новую волну угроз в Европе.

По ее словам, такая позиция Китая несовместима с принципами международного права, и именно от нее будет зависеть дальнейшая стратегия Европейского Союза в отношениях с КНР.

"Китай фактически поддерживает военную машину России. Мы не можем закрывать на это глаза. Взаимодействие Пекина с путинской агрессией станет ключевым фактором в наших дальнейших отношениях", — подчеркнула она.

Фон дер Ляен добавила, что если Китай действительно стремится к соблюдению глобального порядка, основанного на правилах, то должен однозначно осудить нарушение территориальной целостности Украины.

Напомним, в последнее время Китай активизировал свою поддержку РФ, в частности, закупает у нее большие объемы нефти, газа и металлов.

Как уже писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский сообщил нынешнему послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении сменить ее в должности, предложив ей остаться в команде в новой роли. Об этом стало известно из источников в Офисе президента, которые пообщались с журналистами Суспільного. По словам источника, окончательное решение о новом кандидате на должность посла в Вашингтоне пока не принято. В настоящее время продолжаются внутренние консультации, в частности, уже состоялся предварительный разговор между Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой.