ЕС выступил в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина: лишь одна страна против
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС выступил в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина: лишь одна страна против

Будапешт по-прежнему пытается вести политику, которая идет вразрез с политикой ЕС

12 августа 2025, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лидеры ЕС выступили в поддержку Украины перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина. К совместному заявлению не присоединился только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

ЕС выступил в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина: лишь одна страна против

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Лидеры ЕС обратились к Трампу накануне встречи с российским диктатором.

"Справедливый и прочный мир, который принесет стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и запрета изменения международных границ силой", — говорится в заявлении.

В ЕС заявили, что украинцы должны иметь свободу решать будущее, а путь к миру не может быть определен без Украины. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения боевых действий. Агрессивная война России против Украины имеет более широкие последствия для европейской и международной безопасности. Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы.

Европейские страны также заверили, что продолжат оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также вводить санкции против РФ.

"Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", — добавили лидеры.

Заявление ЕС должно было стать демонстрацией европейского единства. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал его, став единственным из 27 лидеров, кто отказался это сделать.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе сделали громкое заявление: готова ли Украина уступить оккупированные территории.




Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-trump-meeting-alaska-summit-zelenskyy-russia-nato-missiles-talks-ceasefire-12541713?postid=10008080#liveblog-body
