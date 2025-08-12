ЕС выступил в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина: лишь одна страна против

Лидеры ЕС выступили в поддержку Украины перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина. К совместному заявлению не присоединился только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Лидеры ЕС обратились к Трампу накануне встречи с российским диктатором.

"Справедливый и прочный мир, который принесет стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и запрета изменения международных границ силой", — говорится в заявлении.

В ЕС заявили, что украинцы должны иметь свободу решать будущее, а путь к миру не может быть определен без Украины. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения боевых действий. Агрессивная война России против Украины имеет более широкие последствия для европейской и международной безопасности. Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы.

Европейские страны также заверили, что продолжат оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также вводить санкции против РФ.

"Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", — добавили лидеры.

Заявление ЕС должно было стать демонстрацией европейского единства. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал его, став единственным из 27 лидеров, кто отказался это сделать.

