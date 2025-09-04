Премьер-министр Испании Педро Санчес был вынужден вернуться в Мадрид после начала своей поездки в Париж на саммит по Украине из-за поломки своего официального самолета. Глава правительства примет участие в мероприятии через видеоконференцию. Об этом передает El Pais.

Еще один представитель Европы не смог попасть на «Коалицию желающих» из-за неисправностей с самолетом

Отмечается, что официальные самолеты, которыми пользуются президент, глава государства и министры, очень старые и неоднократно выходили из строя, что привело к рассмотрению вопроса о замене, но стоимость и политические споры, повлекшие такое решение, задержали его принятие.

Санчес должен присутствовать на встрече "Коалиции желающих", группы стран, являющихся союзниками Украины. Целью встречи, в которой примет участие Владимир Зеленский, которую проведет президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, будет подведение итогов гарантий безопасности для Киева после обострения российских военных действий в последние недели. Ожидается, что на встрече также обсудят, как усилить давление на Москву.

Издание отмечает, что Правительство пытается приуменьшить значение неудачи, вызванной аварией официального самолета, обнаруженного в полете, и отмечает, что другие лидеры, такие как Стармер и сам Дональд Трамп, также примут участие через видеоконференцию.

В то же время следует напомнить, что вчера самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за сообщения об обнаружении беспилотника.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, как российская РЭБ пыталась сбить самолет Урсулы фон дер Ляйен. Вероятная атака в целях вмешательства со стороны России, направленная против Урсулы фон дер Ляйен, вывела из строя GPS-навигационные системы в болгарском аэропорту и заставила самолет президента Европейской Комиссии приземлиться, используя бумажные карты, пишет Financial Times.

В воскресенье днем самолет, перевозивший фон дер Ляйен в Пловдив, был лишен электронных навигационных средств при подходе к городскому аэропорту, что, по словам трех чиновников, информировавших об инциденте, было расценено как операцию вмешательства России. "GPS-сигнал во всей зоне аэропорта выключился", – сказал один из чиновников.

Они добавили, что после часа кружения над аэропортом пилот самолета принял решение усадить его вручную, используя аналоговые карты. "Это было определенно препятствием".