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Если Путин ударит «Орешником» по Хельсинки: стала известна странная реакция ЕС

В ЕС закрывают глаза на все провокационные действия России, и не готовы действовать радикально, чтобы поставить Кремль на место

сегодня, 11:45
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Ткачик Олеся

Агентство Reuters сообщило, что экипаж танкера с российской нефтью, задержанного финскими властями, собирался перерезать еще один подводный кабель и газопровод.

Если Путин ударит «Орешником» по Хельсинки: стала известна странная реакция ЕС

Владимир Путин

На эту информацию отреагировал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его словам, непонятно, что еще должен сделать кремлевский диктатор Владимир Путин, чтобы Евросоюз набрался смелости и все-таки запретил движение танкеров с российской нефтью через территориальные воды ЕС.

"Такое ощущение, что если он сейчас Орешником ударит по Хельсинки, европейцы скажут: "Ну, бывает... Но это не повод останавливать торговлю нефтью. Лучше мы вышлем в Россию несколько чуваков, убежавших оттуда от мобилизации. Пускай Кремль подавится!", — говорит Яковина.

По его мнению, начальники ЕС буквально палец о палец не ударят ради своей же безопасности.

"При этом от Украины они очень серьезно и даже несколько свысока требуют все новых подвигов и все новых жертв", — добавил Яковина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что партнеры из Соединенных Штатов подняли вопрос мобилизации в Украине мужчин 18 лет. Это совершенно неприемлемо, потому что само понятие совершеннолетний в США рассматривается с 21 года, а украинские 18 являются советским атавизмом, отметил военный Мирослав Гай.

Впрочем, добавляет он, само направление дискуссии понятно. Гай соглашается с тем, что Украине нужны резервы, а это люди. "Потому что сейчас война зашла в стратегический тупик, где выходом является либо переговоры, требующие времени продержаться, либо применение вундерваффе (удивительное оружие с немецкого), которого у Украины нет. Но есть у РФ как ядерное оружие, гибридная война и подкуп западного истеблишмента", — отметил Гай.





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Источник: https://www.facebook.com/yakovina.ivan/posts/pfbid02ShSuYb8TM9s4XSgLSpcEztWuijTk5aPdCdK67nZi3hgHk2kqFoXvfWG4nQVkXpWcl
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