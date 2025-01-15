Агентство Reuters сообщило, что экипаж танкера с российской нефтью, задержанного финскими властями, собирался перерезать еще один подводный кабель и газопровод.

Владимир Путин

На эту информацию отреагировал российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его словам, непонятно, что еще должен сделать кремлевский диктатор Владимир Путин, чтобы Евросоюз набрался смелости и все-таки запретил движение танкеров с российской нефтью через территориальные воды ЕС.

"Такое ощущение, что если он сейчас Орешником ударит по Хельсинки, европейцы скажут: "Ну, бывает... Но это не повод останавливать торговлю нефтью. Лучше мы вышлем в Россию несколько чуваков, убежавших оттуда от мобилизации. Пускай Кремль подавится!", — говорит Яковина.

По его мнению, начальники ЕС буквально палец о палец не ударят ради своей же безопасности.

"При этом от Украины они очень серьезно и даже несколько свысока требуют все новых подвигов и все новых жертв", — добавил Яковина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что партнеры из Соединенных Штатов подняли вопрос мобилизации в Украине мужчин 18 лет. Это совершенно неприемлемо, потому что само понятие совершеннолетний в США рассматривается с 21 года, а украинские 18 являются советским атавизмом, отметил военный Мирослав Гай.

Впрочем, добавляет он, само направление дискуссии понятно. Гай соглашается с тем, что Украине нужны резервы, а это люди. "Потому что сейчас война зашла в стратегический тупик, где выходом является либо переговоры, требующие времени продержаться, либо применение вундерваффе (удивительное оружие с немецкого), которого у Украины нет. Но есть у РФ как ядерное оружие, гибридная война и подкуп западного истеблишмента", — отметил Гай.





