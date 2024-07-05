Есть ли надежда на мир в Украине: Урсула фон дер Ляйен отреагировала на визит Орбана в Россию

Умиротворение не остановит российского диктатора Владимира Путина. Только единство и решительность позволят добиться справедливого мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", так президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен у себя в Twitter (X) отреагировала на приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Умиротворение не остановит Путина. Только единство и решительность проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине", — заявила президент Европейской комиссии.

Отметим, сегодня стало известно, что Виктор Орбан прибыл в Москву. Пресс-служба венгерского политика назвала поездку "миротворческим" визитом.

"После Киева в Москву. Второй этап миротворческой миссии", – сообщил Виктор Орбан у себя в Фейсбук.

Премьер также опубликовал фото из правительственного терминала "Внуково" на фоне большой надписи "Москва". Важно отметить, что на это фото пресс-служба Орбана добавила логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе отметили, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.

Интересно, что ранее Виктор Орбан в интервью государственному радио заявил о том, что несмотря на то, что Венгрия председательствует в Совете ЕС, это не дает Будапешту мандата для продвижения мира в Украине. Тем не менее, Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

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