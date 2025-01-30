Эстония может на трое суток остаться без света: в чем причина

В Эстонии проанализировали возможные риски отсоединения от энергетической сети России, отметив, что в самом худшем случае потребители могут остаться без электричества на срок до трех суток. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Postimees.

Энергосистема Эстонии. Фото: Reuters

Планируемое отключение Эстонии от российской энергетической системы должно состояться 25 февраля 2025 года. Михал подчеркнул, что страна готова к разным сценариям развития событий. Он отметил, что в оптимистическом варианте никаких проблем не возникнет, а в случае затруднений будет определено, каких потребителей необходимо временно отключить от энергоснабжения. Худший сценарий, по его словам, предполагает отключение электричества на срок до 72 часов.

Напомним, что Латвия, Литва и Эстония решили отсоединиться от российской энергосистемы и подключиться к западноевропейской. Этот шаг должен быть сделан в конце февраля 2025 года.

В то же время в Эстонии высказывали опасения по поводу возможных провокаций со стороны России в процессе отключения от ее энергетической сети. В связи с этим полиция и службы безопасности страны готовятся к потенциальным инцидентам.

Также стало известно, что Литва ужесточит охрану критических объектов энергетической инфраструктуры перед своим отсоединением от энергосистемы России.

Ранее "Комментарии" писали, что комитет Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам одобрил закупку оборудования для завершения строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом стало известно во время заседания Комитета по энергетике.