Эстония пригрозила заблокировать 18 пакет санкций ЕС против России: какой ультиматум озвучили

Эстония может заблокировать новый пакет санкций ЕС против России, если из документа уберут пункт о понижении ценового потолка на российскую нефть. Как отмечает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, Таллинн имеет очень жесткую позицию в отношении новых санкций против России.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Фото из открытых источников

Маргус Цахкна заявил, что его страна не поддержит новый санкционный пакет, если из него будет изъят пункт о понижении предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. По его словам, эта инициатива была частью первоначального проекта, представленного Европейской комиссией.

"У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень жесткая позиция", — подчеркнул Цахкна.

Эстонский министр добавил, что именно ограничение нефтяных доходов России является одной из наиболее эффективных составляющих санкционного давления. По мнению Цахкны, попытки некоторых государств ослабить санкции против России из-за изъятия пункта о снижении потолка цен на российскую нефть недопустимы.

Глава МИД Эстонии также прокомментировал последние массированные ракетно-дроновые обстрелы Украины, назвав их актами террора против мирного населения. По его словам, Евросоюз должен ответить на это дополнительными экономическими мерами.

"ЕС должен одобрить свой 18 пакет санкций, включая снижение ценового потолка на нефть, чтобы ослабить способность России финансировать свою военную машину", – написал Цахкна в соцсети Х.

Послы ЕС могли согласовать 18-й пакет санкций против России 9 июля, но Словакия до сих пор сохраняет свою оппозиционную позицию. Ожидается, что вопрос может быть решен 11 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США сняли часть санкций из России ради Венгрии.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле рассказали, как Западу "подтолкнуть" Россию до окончания войны.