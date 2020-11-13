Эстония присоединилась к странам, которые усилили карантин

Эстония вводит дополнительные ограничения, из-за быстрого распространения COVID-19.



Фото: thepage.ua

Правительство Эстонии распорядилось ввести дополнительные меры, которые должны соблюдать посетители во время посещения в магазинах, торговых центрах, заведениях общепита и развлекательных и публичных мест.

Со следующего вторника, 16 ноября, заведениям питания должны быть закрыты на месте с полуночи до 6 утра, но продавать еду навынос разрешено.

В стране введут правило 2+2, согласно которому в общественных местах вместе может находиться не более двух человек на расстоянии двух метров от других людей. Но ограничение не распространяется на семьи, на персонал и места оказания услуг, такие как аптеки, банки, салоны красоты, и т.п.

Для заведений общепита, культурных и развлекательных учреждений смягчили условия и теперь разрешается собираться до десяти человек. По-другому это правило называется 10+2. Ограничение не распространяется на персонал и семейные компании.

Для мероприятий со стационарными посадочными местами и далее будет применяться требование максимально 50-процентной заполненности. Оставаться открытыми для посетителей после 12 ночи могут театры, кино, концертные залы с посадочными местами.

Власти заявляют, что таким образом, даже при введении ограничений, позволит людям и продолжить привычный способ жизни. Также предприниматели смогут продолжить свою деятельность и получать стабильную прибыль.

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