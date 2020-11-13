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Эстония присоединилась к странам, которые усилили карантин

Власти заявляют, что даже при ужесточении карантина люди смогут продолжить привычный образ жизни

сегодня, 14:34
Автор:

Диденко Светлана

Эстония вводит дополнительные ограничения, из-за быстрого распространения COVID-19.

Эстония присоединилась к странам, которые усилили карантин

Фото: thepage.ua

Правительство Эстонии распорядилось ввести дополнительные меры, которые должны соблюдать посетители во время посещения в магазинах, торговых центрах, заведениях общепита и развлекательных и публичных мест. 

Со следующего вторника, 16 ноября, заведениям питания должны быть закрыты на месте с полуночи до 6 утра, но продавать еду навынос разрешено. 

В стране введут правило 2+2, согласно которому в общественных местах вместе может находиться не более двух человек на расстоянии двух метров от других людей. Но ограничение не распространяется на семьи, на персонал и места оказания услуг, такие как аптеки, банки, салоны красоты, и т.п.

Для заведений общепита, культурных и  развлекательных учреждений смягчили условия и теперь разрешается собираться до десяти человек. По-другому это правило называется 10+2. Ограничение не распространяется на персонал и семейные компании. 

Для мероприятий со стационарными посадочными местами и далее будет применяться требование максимально 50-процентной заполненности. Оставаться открытыми для посетителей после 12 ночи могут театры, кино, концертные залы с посадочными местами.  

Власти заявляют, что таким образом, даже при введении ограничений, позволит людям и продолжить привычный способ жизни. Также предприниматели смогут продолжить свою деятельность и получать стабильную прибыль. 

Издание "Комментарии" сообщали, что Итальянские врачи призывают ввести национальный локдаун в стране.


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Источник: https://rus.delfi.ee/daily/estonia/pravitelstvo-vvelo-soglasovannye-vo-vtornik-ogranicheniya-posle-polunochi-obschepit-i-razvlekatelnye-zavedeniya-dolzhny-byt-zakryty?id=91658157
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