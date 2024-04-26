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Эстонский политик преодолеет 1700 км на велосипеде, чтобы поддержать ВСУ

Эстонский депутат поедет велосипедом из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

сегодня, 11:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Сегодня, эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония, Кристо Энн Вес, отправился из Таллинна в Киев на велосипеде, чтобы собрать средства в поддержку украинских Сил обороны. Эта поездка не просто физическое испытание, но и символический акт солидарности с Украиной в условиях войны.

Эстонский политик преодолеет 1700 км на велосипеде, чтобы поддержать ВСУ

Эстонский депутат поедет велосипедом из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

Вес начал свое путешествие в 8 часов утра с площади Вабадузе в столице Эстонии. Его сопровождает группа поддержки и вместе они планируют преодолеть около 1700 километров в неделю. Доезд в Киев является не только спортивным достижением, но и важным сбором средств. Финансы, собранные совместно с организацией NAFO, будут использованы для покупки необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов для украинских защитников.

Меры по сбору средств преследуют цель приобретения двух пикапов, оснащенных камерами ночного видения, грязезащитными шинами и встроенными системами радиоэлектронной борьбы за 18 тысяч евро. Также планируется покупка 35 FPV-дронов за 14 тысяч евро, что значительно усилит техническое оснащение украинских войск.

Этот акт Вес не первый случай, когда люди прибегают к нестандартным методам поддержки Украины. Напомним, прошлым летом мэр норвежского города также доехал до Украины на велосипеде, собрав 540 тысяч гривен для ВСУ, а люксембургский журналист Мишель Мертен преодолел 2725 км на велосипеде для сбора средств.

Напомним, что секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что Украине будет достаточно 120 млрд помощи от союзников, чтобы победить Россию в войне. Эстония не только сделала подсчеты, но и предложила план, согласно которому Украина могла бы получить такую помощь.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/26/7184702/
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