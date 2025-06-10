Это будет самый болезненный удар по РФ: какое решение готовится принять ЕС

Еврокомиссия может инициировать снижение "потолка цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и запретить использование инфраструктуры "Северного потока" в рамках 18-го пакета санкций против РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financinal Times".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на данные источников издание отмечает, что исполнительный орган ЕС, кроме этого, хочет запретить членам блока использовать любую российскую энергетическую инфраструктуру.

В случае поддержки ограничений государствами-членами, будет также расширен перечень подсанкционных российских банков и судов теневого флота, который использует РФ для обхода ограничений ЕС.

Но это еще не весь удар, который хотят нанести по России европейцы. Кроме новых санкций для Москвы, предложение Еврокомиссии, по данным издания, также будет включать гарантии, которые помогут защитить Бельгию, где заморожено 190 миллиардов евро активов российского центрального банка, от судебных исков со стороны России, в соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением между двумя странами.

Журналисты обратили внимание, что санкционное предложение Европейской комиссии должно быть поддержано всеми странами-членами ЕС. В то же время, Словакия и Венгрия ранее заявляли, что могут выступить против дополнительных санкций, что потенциально усложнит переговоры.

Вместе с тем, собеседники FT настроены оптимистично относительно достижения согласия по пакету санкций до конца июля, поскольку им удалось убедить Венгрию отказаться от блокирования предыдущих санкционных пакетов.

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