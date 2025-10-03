Это провокация: в Литве удивили заявлением о войне в Украине и Крыме

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, представляющий ультраправую партию "Заря Немана", считает, что вопрос о принадлежности Крыма провокационный, поэтому отказался на него отвечать.

Фото: из открытых источников

Журналистка издания lrytas.lt обратилась к министру с просьбой прояснить его позицию по этому вопросу, сообщает Delfi.

Литовский политик заявил, что это провокационный вопрос”, поэтому, по его словам, “даже не будем к ним подходить”.

"Давайте не играть в эти игры. Понимаете, нужно... Есть предел, за который не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах", — сказал Адомавичюс, избегая прямого ответа.

Также неоднозначна была его реакция на вопрос о том, что для него означает победа Украины. Министр отметил, что "лучше это знают сами украинцы — что для них является победой".

"Не мы. Мы не можем понять их так глубоко, как они сами видят ситуацию. Так же как мы, Литва, осознали свою победу, когда вышли из оккупации, из-под гнета и стали свободными. Так и они должны сами определить свою победу. Это их путь. Каждый должен пройти свой путь. Мы можем только помочь, поддержать", — отметил политик.

Напомним, что командующий литовскими Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас недавно выразил обеспокоенность из-за угрозы атак дронов. По его словам, в ближайшие годы Литва планирует инвестировать около 500 миллионов евро в системы ПВО. Однако даже такие меры не будут гарантировать полную защиту воздушного пространства.

