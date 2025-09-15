Это только начало: в Евросоюзе признали большое фиаско в противостоянии Путину

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европа требует лет усилий и тесного сотрудничества союзников, чтобы получить реальный потенциал для сдерживания России. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Times.

Фото: из открытых источников

Михал напомнил, что недавнее проникновение, по меньшей мере, 19 российских беспилотников в воздушное пространство Польши стало подтверждением давних предупреждений Балтийских стран о реальной опасности со стороны Москвы.

"Россия представляет серьезную угрозу для Европы, НАТО и для всех разумных стран мира. Раньше нас даже воспринимали как параноиков, когда мы говорили об опасности со стороны России. Но теперь то, что мы говорили в Балтии, Польше и Скандинавии, стало фактом", — отметил он.

Политик подчеркнул, что случай с воздушным вторжением в Польшу стал первой попыткой проверки Североатлантического союза на готовность реагировать на подобные вызовы.

"Это был первый случай, когда Россия проверила НАТО в небе. И я считаю, что Альянс показал адекватный и убедительный ответ", — подчеркнул премьер.

Несмотря на это, Михал убежден: Европе еще очень далеко до уровня обороноспособности, который позволил бы эффективно сдерживать Россию.

"Европе понадобится еще много времени, чтобы стать гораздо сильнее. Мы только в начале этого пути", — признал он.

В этом контексте он рассказал, что даже Эстония – страна с одним из самых низких в Европе уровней госдолга и незначительным бюджетным дефицитом – сталкивается с вызовами из-за необходимости перевооружения. Это требует болезненного сокращения расходов и повышения налогов.

Михал также отметил важность коллективного подхода в оборонной сфере, в частности в закупках оружия.

"Я хотел бы, чтобы наши европейские союзники объединяли усилия и вместе покупали вооружение. Это поможет снизить расходы", — заявил он.

Как уже писали "Комментарии", Украина получит масштабную финансовую поддержку от международных партнеров, однако ее недостаточно для покрытия всех потребностей госбюджета в будущем. Уже в 2026 году правительство прогнозирует дефицит в размере около 10 миллиардов долларов, заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.