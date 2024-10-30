Еврокомиссар Оливер Варгеи указал, сколько Украине ждать членства в ЕС

Украина может стать членом Европейского Союза в течение следующих пяти лет. Однако при условии, что выполнит все необходимые реформы. Такое убеждение выразил еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи, сообщает портал “Комментарии” со ссылкой на информацию “РБК-Украина”.



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Еврокомиссар отметил, что ЕС создал для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан дополнительные инструменты, чтобы "помочь ускорить проведение реформ".

"Эти инструменты называются "План роста", "План Украины", в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы все подготовить и стать членом ЕС до конца следующего мандата Европейской Комиссии", – отметил Варгеи.

Мандат новой Европейской комиссии будет иметь полномочия до конца 2029 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работающий с начала полномасштабного вторжения телемарафон не нравится не только части украинцев, но и европейским экспертам. Эффективность эфира "Единых новостей" оценила Еврокомиссия и анализ предоставила в отчете.

Европейская комиссия усматривает основную проблему в финансировании из госбюджета работы телемарафона "Единые новости". В то же время в отчете указывается об объективности телемарафона. "В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, есть ли это лучшая площадка для свободной дискуссии", — говорится в документе.

Также Еврокомиссия упрекнула в отношении телеканала "Рада", основной задачей которого должно быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции".



