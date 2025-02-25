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Еврокомиссия опровергла слухи о договоренностях по поводу полезных ископаемых для Украины

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что целью этого сотрудничества является не только обеспечение безопасности цепей снабжения ЕС, но и поддержка развития потенциала.

сегодня, 15:10
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Клименко Елена

Европейская комиссия опровергла сообщение о новом соглашении с Украиной о критических минералах, которое якобы предложил ЕС в качестве альтернативы соглашению с США. Как отметил представитель Еврокомиссии Томас Ренье 25 февраля, это сотрудничество длится уже четыре года.

Еврокомиссия опровергла слухи о договоренностях по поводу полезных ископаемых для Украины

Фото: из открытых источников

Ренье опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ, которые цитировали еврокомиссара по вопросам промышленной стратегии Стефана Сежурне, что он предложил Украине новое выгодное соглашение.

"Такого предложения не существует. С 2021 года ЕС имеет официальное партнерство с Украиной по поводу критических минералов, которое было оформлено меморандумом о взаимопонимании", — пояснил он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что целью этого сотрудничества является не только обеспечение безопасности цепей поставок для ЕС, но и поддержка развития потенциала и создания местной ценности в странах-партнерах, что приносит взаимную выгоду.

"Это не спор с США, а взаимовыгодное сотрудничество с Украиной", – добавил Ренье.

Он также уточнил, что во время визита в Киев 24 февраля Сежурное встретился с украинскими коллегами и подтвердил обязательство ЕС по реализации меморандума и ускорению работы по укреплению партнерства.

"Это партнерство началось четыре года назад, и, как и в случае с другими важными сырьевыми ресурсами, речь идет о создании синергии между цепями поставок и преимуществ для наших партнеров", – подытожил Ренье.

Как уже писали "Комментарии", предложение украинских властей отдать США недра в обмен на помощь заинтересовало американского президента Дональда Трампа. Однако отдавать нечего или почти ничего. Такое мнение высказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/1050891.html
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