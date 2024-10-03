Еврокомиссия подает в Суд ЕС на Венгрию: что натворило правительство Орбана

Европейская комиссия инициировала судебный процесс против Венгрии в Суде Европейского Союза через закон о "защите суверенитета". В Еврокомиссии считают, что этот закон нарушает законодательство ЕС и основные права, закрепленные в Хартии основных прав ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Европейскую правду".



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Принятый Венгрией закон предусматривает создание Офиса защиты суверенитета, который, по словам венгерских властей, должен расследовать действия, что могут быть направлены в ущерб суверенитету страны, если они выполняются в пользу других государств или иностранных организаций.

В феврале 2024 года Еврокомиссия направила официальное письмо с выражением своих беспокойств по поводу соответствия венгерского закона нормам ЕС, а в мае повторила свои жалобы, ведь не получила от правительства Орбана достаточного ответа.

Основные претензии Еврокомиссии касаются нарушения фундаментальных прав: права на частную жизнь, свободы выражения мнений, свободы объединений и права на защиту адвокатской тайны. Кроме того, в ЕС считают, что закон также нарушает внутренние свободы рынка ЕС, директивы об электронной коммерции и защите данных. Венгерские власти отклонили эти замечания, заявив, что закон отвечает нормам ЕС.

Несмотря на заявления Венгрии, Еврокомиссия осталась на своей позиции и решила обратиться в Суд ЕС.

Этот процесс является очередным этапом длительных споров между Венгрией и ЕС по соблюдению верховенства права и европейских стандартов. Как сообщал портал "Комментарии", Венгрия получила штраф от Суда ЕС из-за нарушения политики в отношении мигрантов. Орбан подверг резкой критике такое решение.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия угрожает Брюсселю мигрантами и требует снять санкции.