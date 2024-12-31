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Еврокомиссия подтвердила готовность прекратить транзита газа РФ через Украину

Еврокомиссия дала понять, что решение Украины о прекращении транзита российского газа полностью согласовано с ЕС

сегодня, 10:22
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Кравцев Сергей

Европейский Союз готов к прекращению транзита газа Российской Федерации через Украину. Инфраструктура Европы достаточно гибкая, чтобы получать его от других стран альтернативным путем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Deutsche Welle", цитируя неназванную представительницу Европейской комиссии.

Еврокомиссия подтвердила готовность прекратить транзита газа РФ через Украину

Российский газ. Фото: из открытых источников

"Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено", — заявила представительница Европейской комиссии.

Также она добавила, что Европейская комиссия работала в координации со странами-членами ЕС более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам.

По словам представительницы Еврокомиссии, газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям по импорту сжиженного природного газа (СПГ). В частности, надежность газоснабжения была усилена путем повышения энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 7:00 утра 1 января 2025 Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Это станет концом пятилетнего контракта, заключенного в 2019 году, и важным шагом в борьбе за энергетическую независимость страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина имеет четкую позицию по энергоресурсам России: страна выступает против любых форм поддержки агрессора, в том числе из-за покупки или транспортировки газа и нефти.

"Позиция Украины очень четкая: мы последовательно отстаиваем санкционирование российских как активов, так и их ресурсов, и газа, и нефти. Мы против любых и любой поддержки агрессора через продажу газовой или нефтяной российской молекулы", — заявил он.




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