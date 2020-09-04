Еврокомиссия предлагает совместные правила определения карантинных зон в ЕС

Еврокомиссия предложила обобщить подходы к ограничениям, введенным из-за пандемии коронавирусной болезни, на поездки в страны ЕС. "Deutsche Welle" сообщает, что соответствующие рекомендации в пятницу, 4 сентября, во время пресс-конференции в Брюсселе представили еврокомиссары по юстиции Дидье Рейндерс и по внутренним делам Ильва Йоханссон.

"Для многих граждан, которые полагаются на беспрепятственные поездки ежедневно, какофония национальных правил в ЕС стала чрезмерным бременем. Мы хотим упростить эти моменты", - заявил Рейндерс.

Источник: Экономическая правда

"Мы хотим четкой системы "зеленый, оранжевый, красный", а не калейдоскопа различных мероприятий", - добавила Йоханссон.

Еврокомиссия предложила три критерия, по которым государства ЕС смогут определять, вводить ли ограничения на путешествия. А именно: общее количество новых случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней, процент положительных тестов на коронавирус от общего количества проведенных тестов; количество тестирований на 100 000 населения за последнюю неделю.

Все эти данные, по замыслу Еврокомиссии, государства ЕС должны еженедельно сообщать в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Причем данные должны быть разбиты по регионам, чтобы ограничения вводились не для всех стран, а только для отдельных их территорий.

На основе полученных данных, ECDC будет публиковать карту стран ЕС и Европейской экономической зоны, где страны и регионы будут обозначены общим цветным кодом.

К "Зеленым" будут отнесены территории, где количество новых случаев составит менее 25, а доля положительных тестов будет ниже трех процентов.

"Оранжевыми" станут регионы, где количество новых случаев будет ниже 50, но доля положительных тестов превысит три процента или наоборот, новых случаев будет от 25 до 150, но доля положительных тестов будет ниже трех процентов.

В "красным" отнесут зоны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше трех процентов или количество новых случаев выше 150 на 100 000 населения за последние 14 дней.

Предусмотрена также "серая" зона для территорий, где провели менее 250 тестов на 100 000 населения или нет достаточной информации о количестве новых случаев и тестов.

Еврокомиссия предлагает делать обязательными самоизоляцию или тест на COVID-19 для тех, кто возвращается из "красных" и "серых" зон. В то же время, в Брюсселе отмечают, что государствам ЕС следует воздержаться от закрытия границ для граждан других стран Евросоюза.

Поскольку ограничения на путешествия и карантин - это полномочия государств ЕС, то Еврокомиссия внесла свои предложения в виде рекомендации для решения Совета ЕС.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Германия усилила карантин в стране.

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