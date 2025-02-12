Европа борется со значительным ростом цен на газ: какое радикальное решение принято

Европейская комиссия не исключает возможности введения временных ограничений на цены на газ в Европейском Союзе в ответ на их резкий рост в последнее время. Сейчас рассматривается такая опция, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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На этой неделе цены на природный газ в ЕС достигли наибольшего уровня за два года. Этот рост обусловлен похолоданием и отсутствием ветра, что затруднило производство энергии из возобновляемых источников.

В то же время, цены в Европе в три-четыре раза выше, чем в США, что создает серьезные трудности для бизнеса.

В Брюсселе обсуждают возможность ограничения цен на газ в рамках плана "чистой промышленности", который будет представлен в марте. В нем также предложат пути поддержки тяжелой промышленности ЕС, учитывая многочисленные проблемы, в частности, торговые ограничения со стороны США. Также возможно введение запрета на повышение цен на газ в летний период, когда страны ЕС заготавливают топливо на зимний сезон.

Однако трейдеры считают, что такие меры могут подорвать доверие к европейскому рынку и привести к негативным последствиям для стабильности и безопасности поставок. Это отмечено в письме, направленном 11 группами, среди которых Ассоциация европейских энергетических бирж и Ассоциация финансовых рынков Европы, адресованном главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен.

Ранее "Комментарии" писали, что Евросоюзу следует продлить ограничение цен на газ и установить новый потолок на уровне 60 евро за мегаватт-час, чтобы избежать возможных шоков на энергетических рынках, заявил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто Фратин.