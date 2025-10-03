Европа готова простить Путину войну в Украине: эта роковая ошибка поражает

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) готовят создание демократического представительства Российской Федерации, что, по словам политолога Евгения Магды, является куда более угрожающим явлением для Европы, чем атаки российских дронов.

Фото: из открытых источников

В эфире телеканала Эспрессо эксперт подчеркнул, что отсутствие единства среди европейских стран не удивляет, ведь война в Украине продолжается, а экономические трудности испытывают именно европейцы. Магда подчеркнул, что в связи с военным положением в Украине выборов не проводят, в то время как в европейских странах выборы есть, но лидеры будут избегать радикальных шагов, стремясь сохранить баланс между разными интересами. Однако, по его словам, это запоздалая попытка, и дальнейшее "пересиживание" ситуации уже не удастся.

Политолог подверг резкой критике решение о формировании демократического представительства России в ПАСЕ, поскольку это открывает возможности для продвижения имперских гибридных нарративов Кремля под видом официальной политики. Он отметил, что с политической точки зрения изгнать россиян из этого представительства будет невозможно, поскольку они будут позиционироваться как легитимные и положительные участники.

Магда сравнил эту угрозу с использованием дронов, подчеркнув, что противостоять техническим угрозам, таким как беспилотники, можно с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы, основанных на физических принципах. А политические манипуляции и дезинформация значительно сложнее для противодействия. Он также обратил внимание на то, что успешные операции украинских спецслужб, например "Паутина", продемонстрировали уровень их возможностей, но это означает, что и противники могут предпринять похожие действия, что делает ситуацию еще более опасной.

Как уже писали "Комментарии", инициатива Еврокомиссии по созданию "стены из дронов" — сети радаров и перехватчиков для защиты восточного фланга — получила политическую поддержку, но столкнулась с вопросами целесообразности, стоимости и названия.