Европа готовит свой план по спасению Украины: от чего зависит его успех

В то время как США и Россия продвигаются — пока что без Украины — в процессе переговоров о прекращении войны, политические и военные лидеры в Европе конкретизируют детали плана для европейских сил, чтобы помочь предотвратить повторное нападение Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Associated Press".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Успех этого плана зависит от условий любого соглашения о прекращении боевых действий. Россия имеет около 600 тысяч военных в Украине, и аналитики предупреждают, что любое прекращение огня, которое оставляет большую часть этих сил на месте, может стать предпосылкой для нового витка конфликта.

Вооруженные силы Франции насчитывают чуть более 200 000 человек, тогда как Великобритания имеет менее 150 000 военнослужащих. Мэтью Сэвилл, директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил, отметил, что Европе будет сложно собрать даже десятки тысяч военных.

"Европейские страны будут иметь ограниченные возможности для развертывания чего-то, что можно поддерживать в течение нескольких ротаций, потенциально в течение нескольких лет", — сказал он.

По его словам, этот процесс может занять много времени.

Майкл Кларк, приглашенный профессор по изучению войны в Королевском колледже Лондона, обратил внимание на то, что миротворческие миссии на Кипре и в Ливане продолжаются десятилетиями.

"Если она будет успешной, то продлится 20 или 30 лет", — сказал он. "Если это не удастся, через два года все закончится боевыми действиями".

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене отметила, что критика администрацией Трампа уровня оборонных расходов и военного потенциала Европы является обоснованной.

"Россия готовится к длительной войне", — сказала она AP.

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