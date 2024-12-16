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Европа кардинально изменила риторику по поводу войны: как «убаюкивает» Украину

В Европе уже не считают, что нужно наказать «негодяя» Путина

сегодня, 16:33
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Ткачик Олеся

В Европе существенно изменилась риторика, звучавшая год назад и сейчас, подчеркивает председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Европа кардинально изменила риторику по поводу войны: как «убаюкивает» Украину

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По его словам, когда-то на Западе говорили о том, что "необходимо наказать мерзавца", теперь же подчеркивают, что "Украине нужно подумать, что самое главное не территории, а будущее".

То есть, говорит Шлинчак, Европе понадобился год, чтобы расписаться в собственной несостоятельности и недальновидности.

"Что же, сегодняшняя пресс-конференция Путина многих из тех, с кем пришлось общаться в эти дни, надеюсь, отверезит. Надо вернуть западных политиков в прежнюю позицию — сделать Украину сильнее. Надо вернуть к справедливости. Надо еще раз напомнить о Гитлере и Судете. То, что не сработало в прошлом веке, не сработает и в нынешнем", – подчеркнул Шлинчак. 

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Путин заявил, если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере Запад доводит Россию до красного предела, заявил Путин и традиционно упомянул о ракетах "Орешник", которые сейчас РФ использует в качестве пугалки для стран Запада.

Также "Комментарии" рассказывали , что, по мнению политолога Денисенко, пресс-конференции кремлевского диктатора Владимира Путина и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова являются четким свидетельством того, что в ближайшее время переговоров о мире не будет. По его мнению, Путин принял решение отказаться от переговоров. Как минимум, на ближайшие месяцы. По его словам, такое решение было принято после того, как замглавы. Совбез РФ Дмитрий Медведев побывал в Китае.





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Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid0LcMaSR2KcmnJLbpeHtsoqR3pKL588u4caPp2PNscZtxU7dh6qWdEruHQeQPueTNYl
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