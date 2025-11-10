Европа начала срочно спасать РФ из-за санкций Трампа: что происходит

Болгария, Румыния и Молдова активно ищут способы избежать остановки своих нефтеперерабатывающих предприятий, принадлежащих российской компании "ЛУКойл". Решение Соединенных Штатов включить компанию в санкционный список создало серьезную угрозу для деятельности ее дочерних структур в странах Восточной Европы.

Фото: из открытых источников

Согласно сообщению Politico, правительства трех государств пытаются минимизировать риски дефицита горючего до того, как американские санкции вступят в силу 21 ноября. Каждая страна разрабатывает собственные механизмы реагирования, чтобы обеспечить стабильную работу энергетического сектора.

В Болгарии парламент 7 ноября принял закон, разрешающий правительству временно назначить руководство НПЗ в Бургасе, принадлежащего "Лукойлу". Кроме того, государство получило право контролировать деятельность предприятия, санкционировать его продажу или даже национализировать по необходимости. Болгарское правительство также рассматривает возможность обращения в США с просьбой о частичном освобождении страны от действия санкций на российскую нефть.

В Румынии также ведутся дискуссии по обращению в Вашингтон с просьбой об отсрочке ограничений. Министр энергетики Богдан-Груя Иван заверил, что правительство "готово к любому сценарию" и стремится сохранить экономическую стабильность, не поддерживая при этом российский энергетический сектор. На территории страны работает завод Petrotel, обеспечивающий около 20% внутреннего рынка горючего.

Между тем, Молдова предложила выкупить активы "Лукойла" на своей территории, включая авиатопливный склад, и также обратилась в США с просьбой об отсрочке действия санкций.

Аналитики предупреждают, что наиболее уязвимой остается Болгария – ее Бургасский НПЗ поставляет до 80% всего топлива для внутреннего рынка. Его остановка может спровоцировать топливный кризис уже к концу 2025 года. В Румынии возможны лишь временные колебания цен, однако ограничение экспорта горючего в Молдову может повлечь за собой нехватку горючего и за рубежом.

