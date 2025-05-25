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Европа не хочет прогибаться перед Трампом: удастся ли договориться

Удастся ли Европе договориться с Трампом о пошлинах

25 мая 2025, 15:30
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Недилько Ксения

Угроза президента США Дональда Трампа ввести 50-процентную пошлину на все товары из ЕС встревожила европейцев. Переговоры с администрацией Трампа ведет Еврокомиссия под руководством главы Урсулы фон дер Ляйен.

Европа не хочет прогибаться перед Трампом: удастся ли договориться

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Немецкий министр финансов Ларс Клингбайль дал комментарий BILD:

"Сейчас нам не нужны новые провокации, а нужны серьезные переговоры. Именно об этом я говорил с министром финансов США Скоттом Бессентом. Американские пошлины угрожают американской экономике не меньше, чем германской и европейской. Этот торговый конфликт вредит всем и должен быть быстро прекращен".

В то же время, говорит Клингбайль, "мы как европейцы едины и исполнены решимости отстаивать наши интересы". Это означает, что Германия избегает каких-либо действий, которые могли бы обострить конфликт с Дональдом Трампом, но при этом не готова прогнуться.

Эту стратегию поддерживает бизнес. Президент Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер сказала BILD:

"Необходимо и дальше пытаться избежать эскалации. Все силы должны быть направлены на достижение политического соглашения. В то же время, ЕС должен быть готов защищать интересы нашего континента и действовать с уверенностью в себе".

Еще 23 мая еврокомиссар по торговле Марош Шефчович провел телефонный разговор со своим американским коллегой и получил сигнал: США по-прежнему хотят заключить соглашение с Европой. Вопрос в том, кому и на какие уступки придется пойти. Чтобы предотвратить торговую войну, остается всего семь дней.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Буквально сразу на мировых рынках акций отреагировали падением.



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