Европа пойдет на жесткий шаг по отношению к России: известны детали

После того как Россия отказалась поддержать 30-дневное перемирие на линии фронта, в Европейском Союзе начали активно обсуждать идею введения полного торгового эмбарго против Кремля. Как сообщает Politico, подобная радикальная инициатива может стать очередным способом давления на российскую экономику.

Евросоюз. Фото: 24 Канал

Европейские и британские дипломаты отмечают: отказ Владимира Путина от временного режима тишины стал очередным сигналом, что Россия не заинтересована в деэскалации. В ответ лидеры ЕС и Британии ищут механизм "нокаутирующего удара" по экономике РФ.

Идея базируется, в частности, на предложении американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, призвавшего к жестким экономическим санкциям – в том числе 500% тарифов на российский экспорт. Хотя поддержка от президента Дональда Трампа кажется маловероятной, сторонники Украины рассматривают возможность реализации "санкционного мегапакета" без привлечения Соединенных Штатов.

Сегодня, 16 мая, на проходящем в Албании шестом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) лидеры европейских стран, включая Украину и Великобританию, обсуждают дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии РФ.

ЕПС, созданная в 2022 году как ответ на полномасштабное вторжение России, служит платформой для стратегического диалога о будущем континента. Первое заседание этого сообщества состоялось в Праге, собрав представителей 44 стран.

Напомним, что после вторжения РФ ЕС, США, Британия и другие союзники уже ввели масштабные санкции против Москвы. Они включают отключение банков от SWIFT, блокировку резервов Центробанка РФ и запрещение инвестиций в ключевые отрасли экономики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды.