В январе 2025 года поставки газа Газпромом через газопровод Турецкий поток в Европу достигли рекорда, превысив 50 миллионов кубических метров в сутки. Это стало возможным после прекращения транзита через Украину, сообщает Reuters, ссылаясь на данные о среднесуточном экспорте через этот газопровод.

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Отмечается, что после остановки поставок через газопроводы Ямал-Европа и Северный поток, а также закрытие маршрута через Украину, Газпром остался с единственным маршрутом в Европу — Турецким потоком, имеющим мощность 15,75 миллиарда кубических метров в год.

В январе 2025 года суточный объем поставок российского газа через Турецкий поток вырос на 26,8%, достигнув 50,6 миллиона кубометров в сутки по сравнению с 39,9 миллиона кубометров в январе 2024 года, что на 2% больше, чем в декабре 2024 года. года (49,6 млн куб. м в сутки), согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Ранее Газпром публиковал информацию об экспорте два раза в месяц, но с начала 2023 г. прекратил раскрывать эти данные.

В целом экспорт газа через Турецкий поток в январе 2025 года составил около 1,57 миллиарда кубометров, что на 27% больше 1,24 миллиарда кубов, экспортированных за аналогичный период 2024 года. В декабре 2024 года этот показатель составил 1,54 млрд кубометров, по подсчетам Reuters.

В прошлом году поставки через Турецкий поток выросли на 13%, достигнув примерно 32 миллиарда кубических метров, по сравнению с 28,3 миллиарда кубов в 2023 году. На пике поставок в 2018-2019 годах объем поставляемого Газпромом в Европу газа превышал 175-180 миллиардов кубометров, что составляло более 80% всех экспортных продаж газа.

В Европейском Союзе начали обсуждать возможность возобновления закупки российского газа, аргументируя это тем, что такой шаг может снизить цены на энергоносители и "побуждать" Россию к переговорам. В то же время, ранее ЕС объявил о планах полностью отказаться от российского газа до 2027 года, а с этого года начнутся поставки газа из нового черноморского месторождения в Румынии, которое уже заключило первый контракт с Германией.

Портал "Комментарии" уже писал, что новейшие украинские беспилотники-бомбардировщики, вероятно, стали частью новой стратегии атак на нефтяную инфраструктуру России. 29 или 30 января беспилотники 14-го отдельного украинского полка нанесли удар по насосной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области.