Европа в шаге от исторического решения, которое уничтожит Путина: что известно

Евросоюз готовится к утверждению 18-го пакета санкций против России. Среди ключевых положений — установление верхнего предела цены на российскую нефть в 45 долларов, отключение еще 22 банков от системы SWIFT и борьба с обходом уже действующих ограничений. В ситуации, когда администрация США под руководством Дональда Трампа медлит с активным участием, Европа, вероятно, пойдет на санкционные шаги самостоятельно, отмечает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.

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Эксперт считает, что у ЕС достаточно инструментов, чтобы принять санкции без участия США. Однако без поддержки Вашингтона контролировать соблюдение новых правил будет гораздо сложнее. Он также подчеркивает, что вопрос нефтяного "потолка" может оказаться решающим — ЕС готов принять ограничение цены на баррель в $45, поскольку роль Путина для Трампа постепенно исчезает.

Ширяев объясняет: ситуация на рынке нефти сейчас не критична — даже при текущем ценовом росте. В случае крушения режима в Иране цены могут упасть еще ниже из-за возврата иранской нефти на мировой рынок.

Что касается банковских санкций, ЕС планирует отключить от SWIFT еще 22 российских банка. Если США присоединятся к этим действиям, это существенно усугубит давление на финансовую систему РФ, которая уже находится в нестабильном состоянии.

Также обозреватель предполагает, что принятие закона в Конгрессе США по поводу новых санкций станет настоящим ударом по экономике России — особенно в энергетическом секторе. Если же Трамп решит блокировать этот законопроект, то эффективность мер будет ограничена.

Несмотря на это, если 18-й пакет санкций будет утвержден без пункта о нефтяной цене, он не станет болезненным для самой Европы, но и не нанесет максимального удара по России. Однако в случае включения этого пункта и даже частичной поддержки США влияние санкций станет разрушительным.

Как уже писали "Комментарии", США перебросили 20 тысяч противодроновых боеприпасов, ранее планировавшихся передать Украине, на Ближний Восток.