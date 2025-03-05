Европарламент готовится к отчаянному шагу в отношении Венгрии: что известно

Евродепутаты от партии Volt призывают лишить Венгрию права голоса в Европейском Союзе из-за ее блокирования важных решений. Они планируют представить соответствующую инициативу европейским лидерам. Об этом сообщает Politico.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

По информации издания, предложенный план состоит из девяти пунктов. Помимо требования лишить Венгрию голоса в ЕС, депутаты предлагают назначить верховную представительницу ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Каю Каллас, полноценным министерством иностранных дел ЕС.

Также авторы плана выступают за создание общей европейской армии и пересмотр договоров ЕС для включения новых полномочий в сфере обороны с целью подготовки к расширению Союза.

Венгрия не раз оказывалась под критикой Европарламента за нарушение принципов верховенства права и демократических стандартов. ЕС обвиняет правительство Виктора Орбана в ограничении независимости судебной системы, свободы СМИ и прав гражданского общества. В ответ Брюссель заморозил миллиарды евро финансирования для Будапешта, требуя выполнения условий по укреплению демократических институтов.

В то же время Венгрия использует свое право вето для блокирования важных решений ЕС, в частности, по поддержке Украины и санкциям против России. Это вызвало призывы европейских депутатов лишить страну права голоса в Совете ЕС. Партия Volt уже инициировала план санкций против Будапешта за его противоречащие интересам Евросоюза действия.

Как уже писал портал "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил критику саммита в Лондоне, призывая к немедленному прекращению огня в Украине. Однако президент Европейского совета Антониу Кошта отверг эти предложения, отметив необходимость достижения справедливого и устойчивого мира.